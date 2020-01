Los puntos que no negociará el Gobierno con el Comité Nacional del Paro

Por la época decembrina las actividades del Paro Nacional tuvieron un receso, pero a mediados de este mes se retomarán las movilizaciones, que desde ya están siendo promovidas en las redes sociales. Por esa razón, el Gobierno definirá en los próximos días la hoja de ruta con la que se trabajará para continuar las conversaciones con el Comité Nacional del Paro.

Pero lo que sí tiene claro el ejecutivo, aunque haya aumentado el número de peticiones presentado en el pliego, es que hay unos puntos que no serán negociados bajo ninguna circunstancia.

“El pliego paso de tener 13 ejes a 140 puntos agrupados en 13 capítulos, hay temas que son innegociables. La revisión de la política de seguridad y defensa nacional, la libertad de presos políticos, el otro proceso el de Ecopetrol le puede costar al Estado más de 15 billones de pesos, dijo Diego Molano coordinador de la mesa de conversación con el Comité del Paro Nacional.

El funcionario aseguró que por eso cada ministerio hará una minuciosa revisión de las peticiones que se han hecho. “Se revisarán los impactos institucionales que eso tiene, el impacto fiscal y por eso determinar hasta dónde puede el Gobierno sentarse a buscar construcción de acuerdos o solución de los mismos. Aquí lo que quiere el presidente Iván Duque es solucionar los problemas sociales”.

Molano, indicó que no se negociará el punto donde se pide la libertad de los presos políticos, empezando, porque en Colombia no existe esa categoría; se le dirá "no" también a la revisión de la política de seguridad y tampoco se revisará la petición de tener en 100% a Ecopetrol por su alto costo.

Con este panorama se elaborará el calendario de actividades para seguir las conversaciones, aunque muy seguramente las movilizaciones seguirán en todo el país.