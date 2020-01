Estos son los cambios que alistan para ley que reglamenta las marchas

El 2020 será un año en el que la protesta social seguirá vigente, por lo que se espera que las marchas y jornadas de protesta se retomen antes de terminar enero, pero también en el Congreso de la República el tema volverá a ser discutido.



En tal sentido ya está en trámite y pendiente de que tenga ponencia en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de ley del senador conservador Juan Diego Gómez, quien propuso una nueva normatividad para regular el derecho constitucional a la protesta.



Gómez, quien fue acompañado en el proyecto por más de 20 congresistas, concertó algunos cambios en el texto, los cuales ya no se contemplarán durante la discusión como por ejemplo ya no se plantea que la Policía utilice armas taser para controlar a los manifestantes.



Se quitó el artículo referente a que se sancionaba con la pérdida de créditos del Icetex a estudiantes que cometan vandalismo, como también el que obligaba a los organizadores de marchas a comprar una póliza para responder por posibles daños.



Lo que sí, según el senador Gómez, se mantiene en el proyecto la prohibición del uso de capuchas durante las movilizaciones y la restricción de adelantar concentraciones a menos de 500 metros de hospitales, aeropuertos y bienes culturales del Estado.



Según el senador “queremos que este proyecto de ley sea la base para la discusión de la reglamentación de la protesta (..) Lo que trae el proyecto es que se prohíbe la utilización de armas mortales y eso obliga a que la utilización sea únicamente de armas no letales, o armas disuasivas que se requieren”.

Precisó que “todo esto es en el marco de un protocolo que sería revisado cada seis meses, que garantice el respeto por los derechos humanos, por el debido proceso, el uso proporcional de la fuerza y el respeto de la vida e integridad de quien se manifiesta”.