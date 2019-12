Más allá del nombre, lo importante es cumplir: Rubio sobre mesa del Paro

Los delegados del Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro aun no se ponen de acuerdo sobre el nombre de la mesa, para empezar a dialogar sobre los 13 puntos de la agenda que presentó el Comité y que contiene 104 temas.

Armando Valbuena, uno de los representantes del comité, afirmó que hay una directriz del Gobierno de no aceptar el carácter de la Mesa Nacional de diálogo, como lo pide el comité.

"Es una directriz de Gobierno del presidente Duque, que no acepta el carácter político de negociación de la Mesa Nacional de Diálogo", dijo Valbuena.

Caracol Radio le preguntó al delegado del Gobierno y el embajador, Angelino Garzón, sobre que sería una norma y respondió, “como el Comité del Paro ha insistido que se llame de negociación, en tal sentido, reiteramos que nos pongamos de acuerdo en un nombre que no incluya la palabra "de negociación" y que no olvidemos que lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones".

Por su parte el profesor de la universidad Central, Octavio Rubio, explicó la diferencia que hay entre Mesa de Acuerdo Social, como el Gobierno propuso, o Mesa de Negociación como insiste el comité.

"Lo que hay es un problema más de forma que de fondo, lo que es necesario es establecer por parte del Gobierno Nacional, en el fondo del asunto, si está o no en condiciones de negociar lo que se ha presentado, que más allá del nombre, lo más importante es que cumpla con el objetivo y se dé un proceso de acuerdo", afirmó Rubio.

Por ahora, sigue la expectativa si el próximo viernes se convocaría a una nueva reunión entre las partes y se defina el nombre de la mesa.

