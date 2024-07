Taxistas de Manizales se unen al paro Nacional convocado para el martes 23 de julio

Manizales

A partir de las 8 de la mañana en la glorieta de Milán, se darán cita los taxistas de Manizales que harán parte de la gran protesta nacional del gremio transportador para pedir una vez más al Gobierno Nacional que cumplan con los acuerdos pactados en las mesas de negociación del año pasado.

Frente a este tema el Concejal y líder del gremio Julián Osorio, habló al respecto y criticó los incumplimientos a los compromisos acordados en las mesas de diálogo que se iniciaron desde el pasado 9 de agosto del año 2023.

“Esto ya es reiterativo debido a que el Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro ha incumplido desde hace un año cuando se hizo actividades grandes en el cual se quedaron pactados los compromisos entre ellos la radicación del régimen de sanciones, no pasó nada, dijeron que lo trajeron durante esa legislatura y no lo radicaron y este año tampoco lo radicaron, pero aparte de eso el tema del combustible recuerde que ellos primero dijeron que iban a tener una tarifa diferencial para con el gremio de taxistas, no lo hicieron, después lo llamaron compensación de combustibles y tampoco lo hicieron y de último lo que hicieron fue el tema de que para poder entregar ese recurso tenía que ser por el tema del nivel de SISBEN”, destacó el líder de los taxistas en Manizales.

Es de destacar que los más de 2 mil taxistas que tiene Manizales aún esperan el retorno de los recursos prometidos por el gobierno del Presidente Gustavo Petro como contribución a las dificultades económicas que ha generado en el gremio.

“Aquí va a ser un poco más más suave el tema de la manifestación, pero a nivel nacional va a ser muy contundente, el Comité Nacional del Paro tiene instrucciones precisas de que ya estamos cansados de las mesas de diálogo, ahorita tienen que ver si con hechos contundentes”, indicó el Concejal Julián Osorio.

