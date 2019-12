Gobierno y Comité de paro no se ponen de acuerdo ni en nombre de la mesa

Nuevamente y luego de tres horas de reunión entre el Gobierno Nacional y él Comité Nacional de Paro, no se logró un consenso que permita evacuar los 13 puntos del pliego de peticiones que entregó el Comité, para poner fin al paro y las movilizaciones que se realizan en el país, desde el 21 de noviembre.



Al término del encuentro que duró tres horas, el coordinador de Diálogo Social, Diego Molano, dijo que no se pudo avanzar, porque el Comité Señala que hasta que no se defina el nombre de la mesa, no pueden entregar el documento de los 13 puntos que en profundidad se habían comprometido de hacerlo, este miércoles.



“Sin embargo, quiero decirles que aquí hay toda la voluntad del Gobierno de seguir sentados hasta encontrarle solución a estos problemas y oír los reclamos de los colombianos, que quieren que encontremos soluciones, tal y como se viene haciendo en otros cinco temas de discusión que tenemos”, afirmó Molano.



Por su parte el representante de Dignidad Agropecuaria y del Comité de Paro, Óscar Gutíerrez, dijo que no se ha podido avanzar porque el Gobierno habla del diálogo y la conversación nacional y “yo pienso que más que un diálogo, lo que tiene el presidenfe es un monólogo”.



Anotó, “ por eso nosotros hemos dicho con toda claridad que lo que nosotros necesitamos y queremos es una negociación “, concluyó el dirigente.

Dentro de los 13 puntos del petitorio están: el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso de la República, que el Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional, el Gobierno abordará con Defendamos la paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en la Habana.



También el cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y actual Gobierno entre otros como estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode y los sectores campesinos y agrarios.



Una cuarta reunión fue convocada para el próximo viernes a las 3 de la tarde.