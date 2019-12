El 'Tren' Valencia evitó actos racistas en Santa Fe

Adolfo 'Trencito' Valencia estuvo en un mano a mano con 'Grueso Calibre' en el que reveló algunas intimidades del vestuario de Independiente Santa Fe en la década de los 90 cuando fue vendido al Bayern Munich de Alemania, el exjugador colombiano confesó que con el dinero que el equipo 'cardenal' recibió en su traspaso se pudo construir una sede deportiva, sin embargo, el dinero fue mal administrado.

Compacto: La solidez defensiva resalta la campaña del Junior

Historial: América y Junior en una final inédita

Además, en su regreso al fútbol colombiano tras su estadía en Bayern y posteriormente en Atlético de Madrid, el delantero se encontró con un panorama poco alentador en el vestuario, puesto que la dirigencia encabezada por César Villegas quiso apartar a todos los jugadores de raza negra del equipo capitalino.

Arranca la fiesta: Junior recibe al América por la primera final de la Liga

Volvió: América y una campaña de ensueño en 2019

"Siempre quisieron sacar los ‘morochos’ de Santa Fe. En ese tiempo, estaban Pedro Portocarrero, Léider Preciado, Christopher Moreno y otros que querían sacar... Yo le dije a Villegas ‘si usted me saca a los ‘morochos’ yo me voy’. Entonces eso me enorgullece, porque siempre peleé por mi territorio y mis paisanos; todavía cuando nos encontramos, ellos me agradecen" expresó el 'Tren' Valencia en la entrevista.