Junior quiere dar el paso a la final ante Cúcuta

Dar un golpe de autoridad es lo que pretende Junior este domingo en el estadio Roberto Meléndez, frente al Cúcuta Deportivo, que le permita llegar con alguna ventaja en el último partido por la semifinal de la Liga Águila II ante el Deportes Tolima en Ibagué.

Dar el golpe de autoridad significa marcar la mayor cantidad de goles frente al conjunto ‘Motilón’, que le permita en la última fecha llegar con una gran ventaja y poder superar por este ítem a los que logren empatarlo en la tabla de puntos del Grupo A, donde, además, están Atlético Nacional, Deportes Tolima y el rival de este domingo.

“En el papel parece un partido fácil y así lo miran los aficionados, pero Cúcuta Deportivo es un rival de cuidado y más, con partidos duros, como los sabe hacer Guillermo Sanguinetti. Lo he visto jugar ante Tolima y lo supo amarrar, pero sin echarse atrás, proponiendo y llegando al arco rival”, dijo el técnico Julio Comesaña.

Agregó que “al saber que es un rival duro y de cuidado, la afición debe jugar un papel importante. Por eso queremos ver el estadio con mucho público para que nos apoye. Que nos apoye durante el partido y si por alguna circunstancia del juego no se sale bien, que nos insulten, pero al final del juego, antes no. Queremos su apoyo de principio a fin y así lo esperamos este domingo en nuestro estadio”, dijo el técnico Comesaña a los medios de comunicación muchas horas previas al cotejo de este domingo.

El partido está programado para las 5:00 de la tarde. Y por lo pronto las tribunas de populares estarán colmadas de hinchas, porque al cierre de esta nota, tanto las tribunas sur como de norte ya se habían vendido todo el aforo.

Junior tendrá la baja de Víctor Cantillo, quien sufrió una luxación de segundo grado en uno de sus tobillos y le han dado una semana de recuperación. Es posible que tampoco esté ante Tolima en la última fecha.

“Víctor Cantillo tendrá que darse cuenta que sus compañeros lo van a suplir de la mejor manera. Y sus compañeros van a demostrar, que a pesar de que él no está, ellos van hacerlo de tal manera como si estuviera en la cancha. Es un jugador importante para nosotros, pero nosotros, el resto del equipo, debemos trabajar que no nos haga falta su presencia. No hay nadie como Cantillo, solo como él existe uno en este equipo, pero sus compañeros, estoy seguro, lo harán también como si estuviera en el terreno”, manifestó Comesaña.

Sobre la duda que existe si podrá jugar Teófilo Gutiérrez o no, a raíz del golpe que recibió en la nariz, el colombo uruguayo no dudó en decir: “Teófilo va a jugar. Es un hombre temperamental y esto que le pasó suele pasar en el fútbol. Yo lo viví como jugador y Teo seguro va jugar. Que alguien quiera machacar sobre la lesión es otra cosa, pero son cosas de fútbol. Y Teo estará listo para jugar el domingo”.

Comesaña aún no decidió quien será el reemplazo de Víctor Cantillo y se barajan nombres como el Sebastián Hernández y James Sánchez. También si será Luis Narváez, quien ya cumplió fecha de suspensión, regresaría a la titular por Leonardo Pico. Aunque existe la posibilidad de que sea Narváez el reemplazo de Víctor Cantillo y siga con la misma nómina que salió de inicialista el miércoles ante Atlético Nacional.

Por las toldas del Cúcuta Deportivo se anuncia la ausencia de Matías Pérez, quien presenta una fatiga muscular que no le permitieron hacer trabajos de campo con el resto del grupo y será baja en este cotejo ante el conjunto tiburón.