Oposición pide a Duque fijar fecha y hora para mantener un diálogo social

Congresistas de diferentes partidos políticos reiteraron al presidente Iván Duque la necesidad de generar un dialogo social, que incluya a todos los sectores del país, para tratar las problemáticas nacionales.

Los parlamentarios aseguraron que se debe fijar fecha y hora, y que no se debe ignorar los reclamos, pues podría generar paros indefinidos en el país.

El senador Iván Cepeda aseguró, “el presidente debe llamar con día, hora y lugar concretos, al comité nacional de este paro y a los sectores sociales y políticos que puedan dar a un acuerdo nacional que implique un cambio de rumbo en la política del Ggobierno”.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino afirmó que la promesa de un diálogo social es un engaño “El presidente no ha escuchado a los millones de colombianos que nos expresamos en el paro nacional, nada dijo sobre la reforma laboral, pensional, tributaria (…) si se mantiene sordo a estos mensajes, y a esta potente voz de la ciudadanía, el año entrante puede tener que enfrentar un paro nacional indefinido”.

Gustavo Petro manifestó que se deben tratar temas como la reforma al sistema de salud y pensiones. “Le solicito al presidente abrir la mesa del diálogo social. Comenzar a trabajar la reforma al sistema de salud y de pensiones sacando los intereses de los banqueros, alistar el presupuesto para aumentar sustancialmente la inversión en la universidad pública”.

Por último, la representante Juanita Goebertus afirmó, “el Gobierno insiste en que su prioridad es el diálogo social y que escucha, pero no dice nada sobre cómo concertar, ni en qué temas está dispuesto a dar un viraje. Me temo que hasta que no haya auto-crítica, esto sigue.”

