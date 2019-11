El emotivo video con el que el Esmad pide protestas pacíficas

Hace poco, se conoció un video en el que la Policía Nacional y el Esmad piden protestas pacíficas y solidaridad con ellos.

En el video, salen diferentes momentos en que la Policía Nacional y el Esmad se ven atacados o en enfrentamientos en protestas sociales.

“Parece fácil, pero créame no lo es, también se siente miedo, pero el amor y la convicción por lo que hago, me hacen fuerte. No soy un robot, claro que no, soy como usted, un ser humano que siente, que ama, que ríe, que llora. Soy como usted”, ese es el mensaje que se escucha en el video.

El video fue publicado por la Policía Nacional y ha generado miles de reacciones en redes sociales.

Vea el video aquí:

