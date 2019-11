Sin tapujos: La verdadera personalidad de los actores según Gregorio Pernía

El actor Gregorio Pernía, quien es muy reconocido en el mundo de la actuación por sus distintas interpretaciones, decidió confesar qué piensa sobre su gremio.

El actor lo hizo mediante un video de ocho minutos en su cuenta de Instagram en donde señala que lamenta que la mayoría de las personas que hacen parte del mundo de la actuación sean así.

Asimismo, especifica que no le gusta estar en realizando dicha confesión, pero que es necesario que la audiencia se entere que no todo lo que ven en televisión y en redes sociales no es verdad .

Pernía durante los ocho minutos en general dice que las personas que hacen parte de la actuación son personas envidiosas, egocentristas, pretensiosas y soberbias; "ellos levitan, ellos nunca van a caminar", todo esto por el éxito que se tiene en medio de una producción.

Sin embargo, indica que estas personas al quedarse sin trabajo se transforman y se vuelven "humildes, nobles y sencillos", pues han perdido todo "el poder" que obtuvieron con la fama.

Aquello, según Pernía hace que estos actores sean malas personas, puesto que solo demuestran que "son unos convenientes, hipócritas y falsos. Es un medio bien difícil" .

Pese a esto, el actor desea que las cosas no fueran así. Pues esto solo genera un ambiente poco agradable y competitivo.

Ver esta publicación en Instagram el medio es una mierda Una publicación compartida de Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) el 15 Nov, 2019 a las 5:51 PST