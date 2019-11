Pablo González: "Venimos a dar la sorpresa y dejar todo por el país"

“Es una semana muy importante para nosotros. El otro día estuve viendo las estadísticas y los ránkings de los jugadores, y creo que todos los equipos tienen dos o tres dentro del top 10. Nosotros venimos con unos jugadores que tienen nivel pero tienen un ránking más bajo, creo que vamos de menos a más y venimos a dar la sorpresa. Van a ser unas lindas confrontaciones”, dijo González durante la rueda de prensa del combinado nacional antes de su debut de este lunes.

Los jugadores Alejandro González y Daniel Galán coincidieron con el capitán sobre las sensaciones positivas tras esta semana de entrenamiento en la capital española: “lo primero que hicimos es llegar con antelación para entrenar y estar el día de mañana lo mejor posible. Desde el lunes, que fue el primer entreno, estuvimos acoplándonos a las condiciones. A nivel de grupo los veo preparados, se ha tomado como las otras confrontaciones anteriores, con el mismo proceso de preparación y creo que en ese sentido hemos tenido una semana muy buena”, explicó Alejandro.

“En Copa Davis afortunadamente siempre he sacado muy buen tenis. Vengo preparándome muy bien junto con ‘Alejo’ y ‘Santi’. Esperamos demostrarlo en la cancha y dejar el nombre de Colombia muy en alto”, recalcó el más joven de los integrantes del equipo colombiano.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, las principales cartas de Colombia, fueron los últimos en unirse al equipo, ya que estaban en Londres disputado el Torneo de Maestros. “Estamos muy contentos de estar aquí, acabamos de llegar a la concentración, venimos con bastante ritmo de partidos, obviamente jugamos varios en Londres. Tenemos ganas de sentir la cancha, ya que no tuvimos mucho tiempo de preparación”, afirmó Farah.

“Siempre ha sido un orgullo representar a Colombia, hemos estado disponibles cada vez que nos han necesitado. Tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer mañana. Nos sentimos muy bien, personalmente ha sido un gran año para los dos y queremos cerrarlo con broche de oro y que mejor que acá representando a tu país”, sostuvo Cabal.

La fase final de la Copa Davis reúne por primera vez, en una semana, desde este lunes 18 de noviembre al domingo día 24, y en una misma ciudad, a 18 equipos que se jugarán el título en enfrentamientos al mejor de tres puntos —dos individuales y un dobles— y partidos al mejor de tres sets. El combinado nacional se clasificó tras eliminar a Suecia por 4-0.

Colombia inicia su camino en la competición mañana lunes ante Bélgica a las 10:00 de la mañana —hora colombiana— en el Estadio 3 de la Caja Mágica. Pablo, sobre este duelo, comentó que los belgas son “un equipo que hizo dos finales de Copa Davis con los mismos jugadores, si no me equivoco, con Goffin y Darcis. Tienen mucha experiencia en competencias de equipos pero este es un nuevo formato, un formato muy rápido con condiciones diferentes. Hay que adaptarse en una semana, digamos que venían jugando en indoor pero no en una cancha así parecida en altura y estos días han sido claves”.

“Tanto Bélgica como Australia son dos equipos con mucha experiencia, con jugadores que juegan las mejores rondas de los torneos durante todo el año pero esto es Copa Davis y Copa Davis es quien compita mejor en ese día. Vamos a meterla todo el lunes y martes y dejarnos todo por nuestro país”, resaltó el capitán

Por su parte, Giraldo añadió que cada enfrentamiento tiene un valor “importantísimo”. “Tengo confianza y seguridad de que tengo un buen nivel para afrontar ese partido, conozco a Steve Darcis de toda la vida, lo he enfrentado, he ganado, he perdido pero siento que es un partido bastante abierto y me siento con muy buenas posibilidades, ese es el primer partido de mañana”.

“Luego, confío en Daniel, en las posibilidades que tiene porque ustedes lo desconocen un poco más pero yo se a qué nivel puede llegar. Y obviamente, Farah y Cabal, que sentimos un respeto importante, nos hacen competitivos de manera inmediata con solo verlos. Esa es de la alegría que hablo, que entramos en el grupo de los mejores y somos competitivos y nos respetan”, resaltó el jugador número 280 del mundo.

El segundo compromiso de Colombia es el martes a las 12:00 de la tarde —hora colombiana— ante Australia, que ha sido campeón en cuatro ocasiones ( 1983, 1986, 1999 y 2003), Además tiene el mismo número de subcampeonatos en 1990, 1993, 2000 y 2001. Alex de Miñaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson y John Peers son los integrantes del equipo dirigido por Lleyton Hewitt.