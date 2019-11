Gobierno inauguró el primer punto de recarga eléctrica en el país

Con el objetivo de posicionar a Colombia como un referente de la movilidad eléctrica para el mundo, el presidente Iván Duque acompañó la apertura de la primera estación con servicio de carga para este tipo de vehículos en el país, ubicada en la zona de Siberia, a la salida de la vía Bogotá - Medellín.

“Hoy Colombia da un paso histórico. Esto no es carreta, no es una ilusión, no es una teoría, la revolución de la movilidad eléctrica empezó y nuestra meta es llegar rápidamente a 600.000 vehículos eléctricos en Colombia”, declaró el Jefe de Estado.

De igual manera reiteró que la Ley 1964 (Ley de Movilidad Eléctrica), establece incentivos como la reducción de impuestos cuando se adquieren vehículos eléctricos del 0% del IVA para transporte público y del 5% del IVA para un vehículo particular, un descuento del 10% en las primas del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y autoriza a las entidades territoriales a promover descuentos en tarifas diferenciales de parqueaderos o, incluso, exenciones tributarias.

Otro de los beneficios que otorga la norma , es que estos no tendrán ningún tipo de restricción a la circulación, como el pico y placa o el día sin carro, ni de tipo ambiental.

“Con esta clase de avances se muestra que Colombia está posicionándose para que, en la próxima década, sea el país líder en América Latina, tanto en movilidad limpia como en generación a través de fuentes renovables no convencionales”, manifestó el presidente.

