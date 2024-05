Gobierno con los Barrios Populares: ¿A quién le habla el presidente Petro?

En Hora20 el análisis a la estrategia del presidente y lo que busca a través de los discursos bajo el programa “El Gobierno con los barrios populares” que arrancó esta semana y que se ha convertido en un escenario para agitar la movilización popular, reiterar el mensaje del golpe blando y consolidar las bases de sus seguidores.

Hablaremos de qué tan efectiva resulta la estrategia, de lo que implican estos escenarios y de las similitudes con gobiernos anteriores. Después el análisis a la polémica por un colegio construido por las disidencias y que acaba de ser avalado por el gobierno.

Esto es lo que opinan los panelistas

Santiago Vargas:

Inicialmente, el sociólogo, columnista en El Tiempo y máster en Economía, dijo que detrás de esta estrategia hay tres objetivos principales: discursivo, organizacional y performativo. Sobre el primero, dijo que en lo discursivo en las democracias la política opera poniendo narrativas entre diferentes sectores, “el discurso le permite divulgar las narrativas de una forma inmediata, sin mediación, sin que los medios sean mediadores de su comunicación. Busca hacerlo de una forma directa”.

En lo performativo dijo que él invita a sus ministros, los regaña, hace firmar actas para ejecutar proyectos, “eso le permite mostrar una ejecución que realmente no está sucediendo”.

Señaló que este tipo de escenarios devuelven a Petro donde se siente cómodo: como líder de la oposición y como candidato. Sobre las audiencias, dijo que busca llegarle a tres distintas: a sus bases, a ampliar sus bases y a llegar a las redes sociales.

Francisco Lloreda:

El abogado, exdirector de la Asociación Colombiana de Petróleo, exembajador y exministro, el país es testigo de la gran dificultad por ejecutar los proyectos, “aún no salimos de procesos de corrupción y entonces la estrategia del gobierno es ver cómo logra comprar apoyo popular”, pues consideró que el Presidente ha perdido respaldo popular y no se están preguntando a qué se debe esa pérdida de respaldo popular, “el país se ha dado cuenta de que las reformas propuestas no son convenientes”.

También comentó que estos ejercicios de gobierno en los barrios es una gran estrategia mediática, “organizar estos encuentros no es tan difícil, son controlados, ahí no es fácil que ingrese una voz disonante”. Por otro lado, dijo que es evidente que el Presidente busca afianzar sus bases y busca crecer “pero al Presidente le quedó grande gobernar y entonces entra en escenario de campaña”.

Por último, dijo que el discurso cuando Petro ganó las elecciones fue conciliador, configuró un primer gabinete con fuerzas que representaban un pensamiento liberal, pero evidentemente el reto histórico le quedó grande, “se sintió profundamente incomodo jugando ese rol porque ese no es él”.

Yolanda Reyes:

Por su parte,la reconocida escritora, periodista y columnista en El Tiempo, recordó que en ejercicios de este tipo como el de Manizales, el Presidente empieza hablando del tema ambiental y hoy hablaba de esto y la IA, “empezó a hablar de las panelas y de temas que generen familiaridad con el público”, con lo cual, dijo que Petro habla en lugares comunes y de manera precaria y coloquial sobre algunos temas, “el hilo de pensamiento es difícil de construir, una idea que lleva a otra y ofrece muchas cosas”.

Dijo que no es claro a quién le está hablando Petro, “claro que a los que salen a marchar y le habla a quienes están el establecimiento”, en ese sentido, también dijo que Petro es un animal político, “tiene gran inteligencia política, una persona a la que le genera adrenalina el público y tiene un discurso muy fuerte.

Lo veo como en una regresión, vuelve al lugar del político de plaza”. Al final comentó que, si bien es una gran estrategia discursiva, al tiempo es un discurso muy irrespetuoso, “Petro habla con condescendencia chabacana o con una ira a sus enemigos de la derecha, ¿Y el resto del país dónde está? Ese no es el Petro que caminaba hacia su posesión con una idea muy distinta”.

Mónica Pachón:

La profesora en la Universidad de los Andes, PhD en Ciencia Política, experta en sistemas electorales y presidenciales, el presidente Petro es muy hábil al tener un discurso incendiario, retador y que genera emociones inmediatas, “tiene unos tonos que van desde el cambio climático y después establece bandos”. De otro lado, dijo que Petro genera rol de héroe que busca cambiar circunstancias mundiales y luego tiene tono de autocrítica, “con eso la gente se siente contenta porque logra humanizarse y diversificar la culpa”.

También dijo que Petro busca la solidaridad y la victimización conjunta, “dice que no los puede ayudar porque son víctimas, hace una estrategia para sus seguidores y su audiencia. Esto no es para quienes no lo quieren, es para quienes tienen fe en él”. Sobre el efecto del discurso, dijo que ojalá se pudiera pensar que la gente escucha el discurso, pero no, “la gente escucha lo que quiere escuchar y podemos pecar por positivos al pensar que esto le hace daño al Presidente”.

