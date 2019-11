¿Por qué no avanzan los procesos de pérdida de investidura contra Santrich?

Aunque el Consejo de Estado dice que no ha podido avanzar en las demandas de pérdida de investidura contra el exjefe guerrillero, alias 'Jesús Santrich' porque no saben quién ejerce su defensa. Gustavo Gallardo -quien ha sido su abogado en en otros escenarios- le dijo a Caracol Radio que él presentó un poder para representarlo pero que el alto tribunal no le ha contestado.

El exjefe de las Farc tiene dos demandas de pérdida de investidura por faltar a las sesiones del Congreso. Ambas fueron unificadas y están a cargo del magistrado Luis Alberto camacho.

La Cámara de Representantes espera alguna decisión para definir si secreta la silla vacía. En ese sentido el procurador Fernando Carrillo reiteró hoy que se debe decretar esa medida.

