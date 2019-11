Esto podría pasarle a congresistas que no asistieron a moción de censura

Luego de que la moción de censura contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero, se hundiera porque no cumplió con el mínimo de votos (55) y no hubo quórum -durante la votación solo 53 congresistas se quedaron en la plenaria-, el senador Armando Benedetti publicó a través de su cuenta de Twitter la lista de congresistas que asistieron a Congreso Pleno, recordando que no llegar a la plenaria del Senado es una "elusión" de sus funciones y los expone a "perder su investidura".

Cabe mencionar que algunas bancadas salieron del recinto antes de que iniciará la votación de la moción.

Aquí la lista de los que estuvieron dos horas antes en el Congreso en Pleno votando por el magistrado del CNE. Si no vota fue porque se escondieron para no votar la moción de censura. Pediré pérdida de investidura por no cumplir con sus funciones!!! https://t.co/lCcfuHWtVn — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 14, 2019

