Andrés Cadavid: “Lo que se ha dicho es mentira y lo voy a demostrar”

El reciente campeón de la Copa Águila, el defensor Andrés Cadavid, no aguantó más y se refirió a las acusaciones legales que tiene en su contra por ser supuesto testaferro y estar presuntamente vinculado con ‘La Terraza’, una banda delincuencial de Antioquia.

"En medio de todas mis inversiones hice una inversión en una sociedad. La sociedad tuvo problemas y me ha acarreado a mí muchos problemas, se me ha dañado el buen nombre y también he salido muy mal parado de todo lo que yo he podido lograr como buena persona, como buen ejemplo y como futbolista que soy", señaló Cadavid, en declaraciones recogidas por diario ‘Marca Colombia’.

Cabe señalar que, el exjugador de Millonarios fue acusado por propio alcalde de Medellín, Federico Guitérrez, quien en pasados días mencionó el nombre de Andrés Cadavid, cuando informaba sobre ‘La Terraza’.

"Todo esto ha acarreado problemas tanto para el club, como para mí y mi familia, esto se va a aclarar muy pronto y por todos los medios legales. Sabemos que todo lo que han dicho es mentira y lo voy a demostrar", sentenció el defensa de Independiente Medellín.