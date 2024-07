Artistas y gestores de Santa Marta se capacitaron en talleres de formulación de proyectos

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Secretaría de Cultura y en alianza con Farfala Corporación Artística y Cultural, desarrolló el primer ciclo de ‘Talleres de formulación de proyectos culturales’ en el que participaron 90 artistas y gestores culturales.

Este encuentro tuvo el acompañamiento de los talleristas especializados Adalberto Gutiérrez, Fabián Manjarrés, Javier Suárez, Carlos Rodríguez, Merylith Mendivil y Fredy Tapia, quienes compartieron su experiencia para potencializar las capacidades creativas y administrativas de los participantes.

El secretario de Cultura, Darío Linero, manifestó que “nos dimos cuenta de la necesidad latente de realizar este tipo de convocatorias de formación, pues, notamos que había una falencia en la presentación de proyectos por parte de los artistas y gestores locales”.

Agregó que la invitación es para que todos los artistas asistan para que “conozcamos cómo trabajar y formular un proyecto cultural para que tengamos acceso a las ofertas que ofrece el Ministerio de Culturas como ente Nacional y, por supuesto, de la Alcaldía”.

Uno de los participantes, Julio Diazgranados, mencionó precisó que “a través de todo lo que vimos durante este curso, aprendimos no solo nuevas habilidades, sino cómo implementarlas. Aquí me aclararon muchas dudas, y lo agradezco muchísimos, porque me han enseñado cómo puedo aprovechar las ofertas o actividades públicas que se hacen”.