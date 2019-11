"Llevar cocaína a Medellín es como llevar hormigas culonas a Bucaramanga"

El representante a la Cámara León Fredy Muñoz señaló que demostrará ante la Corte Suprema de Justicia que la cocaína que fue encontrada en su maletín al bajarse en el aeropuerto José María Córdova en junio del año pasado no era suya.

Muñoz Lopera deberá rendir indagatoria sobre las 2 de la tarde ante la Sala de Instrucción de ese alto tribunal.

Muñoz le dijo a Caracol Radio que demostrará que no tiene nada que ver con los 160 gramos de cocaína encontrados en su equipaje de mano.

Reiteró que fue una trampa de sus contradictores políticos y manifestó que la tesis de que él consume cocaína tampoco es cierto.

"Nunca en la vida he consumido, no es para uso personal y segundo eso vale 300, 400 mil pesos según los estudios . Entonces nadie puede ser narcotráficante por 160 gramos de cocaína y menos siendo senador electo que en tres meses me iba a empezar a ganar 30 millones de pesos", dijo Muñoz.

Señaló que coger a alguién llevando cocaína de Bogotá a Medellín "es como si cogieran a alguien llevando hormigas culonas a Bucaramanga".

Entre las pruebas que aportará Muñoz están exámenes de tóxicología en los que dice se evidencia que no consume sustancias psicoactivas.

El congresista señaló que pedirán investigar quién pudo haber sido el que le puso la trampa.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.