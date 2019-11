Archivan proceso contra fiscal investigador de Carrusel de la Contratación

En una declaración juramentada ante la notaría 61 de Bogotá, y ante el Consejo Superior de la Judicatura, la abogada Julie Catherine Nieto, se retractó y pidió disculpas públicas y en privado por haber acusado al fiscal Jaime Alonso Zetien Castillo de haber recibido dinero de los condenados excontratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, por el 'Carrusel de la Contratación'.

"Reconozco que contra su persona y cargo me expresé injustamente, cometí un grave error los días 11 y 12 de septiembre del año 2017, que afectó su honra y buen nombre...nunca tuve trato en el pasado, ni en el presente con el fiscal Zetien Castillo, quien reconozco su honestidad como ser humano y como fiscal". Señala el documento ante la notaría 61.

La abogada Julie Catherine Nieto, fue capturada el 11 de septiembre de 2017 cuando recibía la suma de $40 millones, de los $120 millones que había solicitado a Julio Gómez para tramitar su libertad ante la juez sexta penal de ejecución de penas, exigencia que el mismo Julio Gómez denunció ante la Fiscalía.

Una vez capturada, la abogada Julie Catherine Nieto, al enterarse que el fiscal del caso era Jaime Zetien, pidió cambio de fiscal y lo acusó de recibir dinero de Julio Gómez y de ser amigo de Emilio Tapia.

Por esas declaraciones la Fiscalía le abrió un proceso al fiscal Zetien por los presuntos delitos de concusión y cohecho, pero el pasado 22 de agosto de 2019 la Fiscalía ordenó el archivo del proceso al considerar que los hechos nunca existieron.

"La abogada Nieto Cortés, no vio, no escuchó, ni una tercera persona se lo dijo, y, por ende no tenía, ni tiene pruebas de ese hecho, solo lo infirió de una serie de circunstancias, unas de las cuales fueron desvirtuadas y/o aclaradas con elementos materiales probatorios recaudados y otras que, a nuestro juicio, en el Sistema Penal Procesal que nos rige, no es extraña ni merece la malicia que le imprimió irresponsablemente la abogada Nieto Cortés" concluyó la Fiscalía.

Por haber mentido, se tramitó un proceso penal por calumnia, contra la abogada Julie Catherine Nieto, pero ante un notario y el Consejo Superior de la Judicatura se retractó. Por el caso que fue capturada, aún cursa el juicio en su contra por el presunto delito de estafa agravada ante el juzgado 34 penal de Bogotá.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.