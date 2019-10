Ley de Financiamiento tendrá nuevos puntos que generarán más controversia

Hablar de la Ley de Financiamiento es referirse a una carrera contra el tiempo que el gobierno busca ganar. Después de que la Corte Constitucional declarara inexequible esta iniciativa la semana pasada, este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó el proyecto de ley que busca reemplazar las medidas tumbadas por el alto tribunal.

En el nuevo proyecto tienen 110 artículos que fueron puestos a consideración del Congreso. El jefe de la cartera explicó que, por vigencia, algunos de los artículos fueron suprimidos, pero enfatizó en la similitud del texto que fue declarado inexequible por razones de forma el pasado miércoles.

“Las modificaciones simplemente se dan por el paso del tiempo y no alguna modificación que tuviera que ver con la estructura del proyecto que se radicó hace un año aquí mismo”, expresó Carrasquilla.

Ahora se espera la luz verde del Congreso de la República, lo que no parece tan fácil teniendo en cuenta que el legislativo planteará una nueva discusión, lo que tomaría tiempo valioso para el gobierno, además, que tampoco parece haber mucho apoyo en varios sectores políticos.

OCDE recomienda a Colombia subir edad de pensión

Renunció el presidente de la ANI Por motivos personales

Renunció Jorge Humberto Botero a Fasecolda

En la bancada del Partido Conservador las opiniones están divididas. Por parte del Partido Liberal, la Ley de Financiamiento ha recibido fuertes críticas, especialmente en los aspectos referentes al IVA a la canasta familiar.

Cambio Radical, cuyo jefe es Germán Vargas Lleras, fue uno de los principales demandantes de la Ley de Financiamiento, muestra oposición contundente. La oposición directa la lideran el Polo Democrático, Alianza Verde y el partido Farc.

Puntos Álgidos

En cuanto a los puntos que más podrían generar obstáculos está el de la sobretasa al sector financiero. El abogado y economista José Roberto Acosta explicó que este factor se ha demandado “por ser discriminatorio y violar el principio de igualdad en materia de ley, la cual debe ser igual para todos”. Acosta también resaltó que los aranceles a la industrial textil podrían ser un tema de controversia.

Este punto había sido demandado en marzo por Asobancaria ante la Corte Constitucional. La medida establece que las entidades financieras tienen que pagar una tasa extra de cuatro puntos por encima del impuesto de renta en 2019 y de tres puntos porcentuales entre 2020 y 2021.

Para el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, uno de los temas que más tuvieron pero en las discusiones fue el del IVA plurifásico para cervezas y gaseosas. “Al final del día no afectó ni la industria ni el consumo de esos productos y no generó inflación; yo pensaría que ya no debe tener discusión”. Otro tema mencionado por Araújo fue el de la sobretasa al sector financiero, cuya importancia reconoce dentro de la reforma.

“Consideramos que el contenido del proyecto es adecuado; ha articulado el crecimiento económico casi un punto; la economía colombiana está creciendo a más del 3 % mientras la de la región crece al 0,5 %. Está impulsado la inversión”, destacó el senador.

Por su parte, el representante a la Cámara Germán Navas Talero, de la bancada del Polo Democrático, se mostró crítico ante el texto radicado por Carrasquilla. Siendo uno de sus principales demandantes, Navas considera que el proyecto beneficiará a la banca nacional y generará afectaciones en las clases media y baja.

“El Polo Democrático no solo demandó la anterior, sino que votó negativos todos los puntos de esa ley. Nosotros no aprobamos ninguno. Estamos dispuestos, si repiten lo mismo, a votar negativo esa reforma tributaria”, afirmó.

Apoyo al Gobierno

El presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, se pronunció en defensa de la nueva versión de la Ley de Financiamiento.

“Para nosotros la seguridad jurídica es fundamental en las señales que se generen para la economía de nuestro país. En tal sentido, le hemos manifestado al presidente que el camino correcto es que la ley, tal cual se presentó, sea aprobada por el Congreso de la República”, expresó Bedoya.

El presidente del Consejo Gremial solicitó al Congreso que el texto no sea modificado, pues considera que “lo que debe primar es la seguridad jurídica”, en favor de la economía colombiana.

Por su parte, el presidente Duque solicitó al Congreso de la República aprobar el texto radicado por el Gobierno Nacional. El mandatario colombiano enfatiza en la necesidad de conservar la seguridad jurídica y plantea que el proyecto estimula positivamente la economía nacional. Duque pide “que sea un debate lo suficientemente rápido para darle seguridad jurídica al país”.