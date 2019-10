"¿Por qué tenemos que negociar con trabajadores que no son nuestros?"

Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió a la exigencias de los futbolistas colombianos y a la reunión convocada por el Ministerio del Trabajo este lunes en la capital del país. González, quien entre otros temas habló de Carlos Queiroz, Juan Carlos Osorio y fútbol femenino, aseguró que la Federación y la Dimayor no deben negociar nada con los futbolistas.

"Yo no conozco ningún contrato de ningún jugador en Colombia, que lo firme la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación no tiene que estar negociando un contrato con un trabajador que no es suyo, igualmente la Dimayor", señaló el dirigente.

Al respecto agregó: "¿Por qué tiene que hablar la Dimayor con líderes sindicales o trabajadores que no son suyos?, los jugadores firman contrato con los equipos".

Así mismo, González explicó que la Federación no hará acto de presencia en la reunión citada para este lunes, sin importar el aviso de paro de parte de los futbolistas. "Yo no tengo ninguna información de que tengamos una reunión en el Ministerio de Trabajo ¿y la Federación por qué tendría que asistir, acaso la Federación es patrona?".

Entretanto, sobre Carlos Queiroz, destacó que se encuentra haciendo un buen trabajo, que confía en que tenga autonomía, aunque no ocultó su inconformidad con el cambio de entrenador de arqueros.

"Respeto mucho el criterio que tuvo Queiroz para traer un entrenador de arqueros extranjero, pero no lo comparto", comentó y adhirió: "Yo sigo pensando que Queiroz tiene autonomía para hacer sus convocatorias y armar sus equipos".

No obstante, extendió nuevamente su voz de apoyo a los técnicos colombianos, como partidario que alguno dirija a la Selección. "Hasta la muerte yo seguiré defendiendo un técnico nacional en la Selección Colombia, además tenemos entrenadores muy capacitados; no quiere decir con esto que no me gusta el trabajo que viene haciendo Queiroz".

De Juan Carlos Osorio, su candidato previo a la llegada de Queiroz, reveló: "Osorio no llegó a la Selección por hablar más de lo necesario. Osorio muy bien sabe lo que pasó y sucedió".

Álvaro González también se refirió a las versiones encontradas de Queiroz y Jesurún sobre la ausencia de James Rodríguez en la pasada convocatoria de la Selección. "Me extrañé cuando Queiroz dijo que no tenía ningún acuerdo con James y luego veo que Ramón Jesurún sale a decir que sí lo había".

"Veo una contradicción entre dos personas que deberían estar hablando el mismo idioma, si vamos a salir a decir mentiras, pues que todos seamos mentirosos", agregó al respecto.

Entre otros temas, Álvaro González se refirió a la empresa distribuidora de boletería para los partidos de la Selección Colombia. "Nosotros somos una entidad privada, que no tiene que hacer licitaciones o concursos. Nostros como entidad privada podemos adjudicar la boletería a la empresa que creamos nos pueda responder".