Duque: cualquier agresión de Venezuela a Colombia será entendida como tal

En el marco del Foro ‘Venezuela en crisis: los impactos sociales, regionales y humanitarios’ que se desarrollo en la sede de las Naciones Unidas, el presidente, Iván Duque aseguró que cualquier agresión que pudiera darse de Venezuela hacía Colombia u otro país de los firmantes del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), será tenido en cuenta como una acción contra todos.

Junto a representantes de gobiernos de otros países afectados por la crisis de los migrantes de Venezuela aseguró que la activación del TIAR, “le hacen un llamado muy claro a la dictadura (de Venezuela), que cualquier agresión a un país será entendida como una agresión a todos los demás”.

Lea también: Chavismo vuelve al Parlamento venezolano

Duque dijo que debe quedar claro que no se está hablado de tensiones entre Colombia y Venezuela, “no somos un país agresor, Colombia no está escalando militarmente ningún tipo de situación. Colombia lo que ha mostrado es la fraternidad y la grandeza, como otros países, para atender a los migrantes”, agregó.

Explicó que la activación del mecanismo del TIAR trae consigo sanciones, “medidas contundentes y es una demostración que nos mantenemos más sólidos que nunca en la defensa de los principios compartidos, de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana”.

Lea también: ¿Aburrido? Secretario de Comercio de Trump se duerme en su discurso

Alertó ante la comunidad internacional reunida en las Naciones Unidas que, “cualquier oportunidad de diálogo que busca la dictadura lo único que pretende es debilitar a quienes están reclamando la verdadera transición, el verdadero retorno a las libertades y la democracia”, así como dilatar acciones contra el régimen para que Maduro se mantenga en el poder.