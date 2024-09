¿Qué fósiles han encontrado en la Tatacoa? Esto había antes en este ‘desierto’

Persona descubriendo un fósil y all fondo una vista panorámica del Desierto de la Tatacoa (Fotos vía Getty Images)

Colombia cuenta con joyas naturales que brindan experiencias ecoturísticas inolvidables, por lo que es visitado diariamente por múltiples turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a los destinos más emblemáticos, y es que, aunque muchos de ellos buscan relajarse en las mejores playas del país, otros prefieren vivir una aventura en un ecosistema diferente y único en Colombia: el Desierto de la Tatacoa.

En ese sentido, ubicado a 270 kilómetros del suroccidente de Bogotá, este es uno de los mejores destinos y más económicos a nivel nacional, ya que alberga una biodiversidad única de la zona y algunos de los mejores planes astronómicos del país, por lo que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del departamento del Huila y una visita obligada de esta zona del país. Por ese motivo, aquí le contamos algunos datos sobre la historia de este lugar y otros datos para que no se quede sin vivir este plan.

¿Qué fósiles han encontrado en el Desierto de la Tatacoa y qué había antes?

De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web de la Universidad Javeriana, sobre algunos datos recopilados por expertos de dicha universidad, anteriormente la Tatacoa solía ser un bosque húmedo tropical: “Hace 13 millones de años era un ecosistema más parecido al Amazonas, el entorno era húmedo, con mucha vegetación y ríos, en donde existían miles de especies más de las que habitan la Tatacoa hoy en día”, señalan, citando el relato de uno de los guías locales.

A su vez, a lo largo de casi 100 años se han encontrado múltiples fósiles a diario, entre las que se encuentran tortugas, cocodrilos, primates, marsupiales y hasta delfines; pues este es un escenario ideal para las investigaciones paleontológicas.

Actividades para hacer en el Desierto de la Tatacoa

Este icónico destino ofrece múltiples actividades para los turistas, como una observación astronómica, caminatas para contemplar diversos fósiles, como el del fósil de tortuga más antiguo de Sudamérica que fue recientemente encontrado, la observación formaciones naturales fantásticas, paseos en cuatrimotos, gastronomía local y hasta una piscina de agua mineral en medio de este bosque seco tropical, en el que se encuentran dos versiones del mismo ecosistema: uno de color rojo y otro de color gris.

Ruta para llegar al Desierto de la Tatacoa

Si va a emprender camino hacia este paisaje desértico espectacular, tiene diferentes opciones de viaje. Lo puede hacer en avión, por la ruta Bogotá - Neiva, que cuesta desde $360.000 COP ida y vuelta; no obstante, si busca tiquetes baratos, aquí le recomendamos las mejores aplicaciones para que viaje a un mejor precio.

Si prefiere llegar en bus intermunicipal, debe tomar uno con la ruta Bogotá - Neiva, con un precio aproximado de $50.000 COP y, desde allí, tomar uno hasta Villavieja por $10.000 COP en promedio.

No obstante, si se moviliza en su vehículo particular, deberá tomar por el suroccidente de la capital, la vía Bogotá - La Mesa - El Espinal - Aipe, donde podrá desviarse para abordar el ferry que atraviesa el río Magdalena, el costo para transportar el vehículo por este medio es de $20.000 COP aproximadamente para llegar a Villavieja, esta opción opera hasta las 6:00 p.m. Si no quiere hacer este recorrido, deberá seguir por la vía hasta llegar a Villavieja y dirigirse desde allí hasta el desierto. Esta opción añadirá una hora de viaje a su trayecto. El costo aproximado de peajes ida y vuelta es de $150.000 COP.