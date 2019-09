Andrés Calle: “Hay un interés electoral en el proceso en mi contra”

Al conocer la decisión del Consejo de Estado de admitir una solicitud de pérdida de investidura en su contra por un supuesto conflicto de intereses, el representante del Partido Liberal Andrés Calle, aseguró que hay intereses electorales detrás de esa demanda que se instauró y que sencillamente quieren 'sacarlo del camino'.

A través de un comunicado los abogados del congresista manifestaron que “a simple vista, los pretendidos ataques en contra del representante tienen claramente una motivación electoral, esto llama la atención si se tiene en cuenta que en reiteradas ocasiones él, desde el Congreso, ha denunciado la presencia de dineros del narcotráfico en las campañas políticas.

Lea también: Hasta mil millones de pesos habrían cobrado por avales para candidatos

Su gestión se ha destacado por diferentes iniciativas legislativas y debates de control político que van desde la denuncia de los grupos armados, la visibilización del riesgo electoral, el acompañamiento a los desplazados y los campesinos, hasta una marcada defensa a las víctimas y el posconflicto”.

Asimismo se indica que la demanda no tiene la suficiente argumentación jurídica porque solo presenta conjeturas y no presenta pruebas que comprometan al legislador. Justamente por esa razón la defensa indica que en el proceso se demostrará que no hay tal conflicto de intereses y que el Consejo de Estado actuará en derecho como siempre lo ha hecho.

Lea también: ¿Qué se elegirá el 27 de octubre?

“Los demandantes son los señores Moisés Ramón Nader y Juan Carlos Marchena quienes en el pasado fueron alcaldes del municipio de donde es oriundo el representante Calle (...) sus administraciones se caracterizaron por las irregularidades administrativas y el abandono ciudadano. Estos sujetos intentan volver a la arena política aliándose con el candidato José David Cura, quien ha ocupado los titulares de diferentes medios por sus presuntos nexos con el narcotráfico”.

El representante liberal dijo que lo único que resta en este proceso es esperar el avance del proceso para demostrar que las afirmaciones no son ciertas. “Esta es una prueba más de la temeraria oposición de Montelíbano, Córdoba. Ellos han venido demandando en cada ocasión y judicializando la política. Realmente es desafortunado pero no hay ningún asidero jurídico”.