¡Ejemplo! La historia del colombiano que sobrevivió a caída desde un avión

Yesid Lancheros es un hombre cuya historia se puede tomar como ejemplo de vida. Hace 10 años sufrió un accidente en paracaídas cuando se lanzó desde un avión, impactó contra el suelo y casi que por milagro sobrevivió. Ahora, y tras largos y difíciles años de tratamientos a causa de las crisis generadas por este accidente, lleva una vida exitosa tanto a nivel mental como psicológico y económico.

Hoy en día Yesid es un importante empresario en el sector alimentos, cosa que no lo fue antes de su accidente, y es que su vida cambió de manera radical después de aquella caída. Pero primero, tuvo que sufrir los dolorosos.

Uno de sus grandes problemas fue la adicción a los fármacos formulados para curar los dolores y traumas depresivos fruto del accidente. "Yo probé muchas cosas, y tuve una purga espiritual porque utilicé algo que se llama los hongos alucinógenos; tienen un compuesto que se llama la psilocibina y un psicólogo muy importante (...) me ayudó en todo el proceso de liberación. Hicimos una toma, una sesión en el que yo consumí los hongos", dijo Yesid.

"Fue mágico (...), y me di cuenta que la psilocibina se utiliza en Europa para el tratamiento de personas con estrés postraumático, con depresión, con paranoia, con pánico. Los probé (los hongos), y fue un trance hermosísímo. Yo creo que los espíritus de los ancestros se manifiestan y le dan la receta para perdonar".

Otro aspecto complejo que narró Yesid fue su vida sentimental después del accidente y durante su recuperación. La novia que tenía en ese entonces lo dejó, tras cinco años de relación; "resultó que ella realmente había conseguido otro novio, ella estaba en otro cuento. En algún momento cuando yo estaba super mal me fui en silla de ruedas (a la casa de ella), porque yo tenía que verla; cuando uno está así de mal uno necesita mucho amor", narró.

"Y fue muy chistoso, yo llegué a la casa y cuando yo llegué, la mamá me hizo seguir. Y en algún momento timbró la puerta y era el novio de mi novia, y yo dije no, ¿para qué vivir?"

"Ella (la ex novia) sacó al novio de la casa y me dijo 'sí, Yesid, perdóneme, me enamoré de otra persona, yo debí haberle dicho a usted".

Yesid cuenta que, a pesar de este incómodo hecho es muy buen amigo de su exnovia. Pero no solo tuvo esa pareja después del accidente.

Mientras se recuperaba, conoció otra mujer con la que se casó "a los 15 días de habernos conocido", pero a pesar de eso, sus relaciones con la madre de su pareja no fueron las mejores, y también el hecho de que le cobró, cuando la empresa de Yesid empezó a tomar buen rumbo, los favores hechos cuando recién se conocieron.

"La madre de ella me decía 'usted es muy débil, no tiene carácter para tener empresa, yo no sé usted cómo ha logrado lo que ha tenido, además usted es una persona pobre", contó Yesid, quien actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud gracias a los procedimientos médicos y las sesiones con la psilocibina presente en los hongos.

Actualmente tiene una pareja con la que lleva cinco años, y a pesar que perdieron una hija, eso los ha hecho "más fuertes".

Dijo, para cerrar, que le gustaría compartir esa experiencia con otras personas, que otros sientan la experiencia que él sintió y se transformen en "gente de bien", como dice él. "Quiero un domo, una casa en madera espectacular, plantas, un telescopio (...) un sitio para que todas las personas que tengan esa experiencia la sientan como única en la vida".