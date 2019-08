Duque avala extradición de ‘Don Ti’ colado del listado de la JEP

Se trata de Tito Aldemar Ruano, alias ‘Don Ti’, una persona que el Gobierno incluyó en la lista de los 253 colados, que se incluyeron en las listas de las Farc y que intentaron acogerse a la Justicia Especial para La Paz.

Le puede interesar: Duque denunciará en Asamblea de la ONU apoyo de Maduro al terrorismo

El presidente, Iván Duque otorgó la extradición a los Estados Unidos de esta persona señalada por las autoridades de ser socio de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de liderar grupos de narcotráfico en Nariño.

La entrega de ‘Don Ti’ se condicionó a que la JEP deje en firme su decisión de no reconocer la solicitud de la garantía de no extradición que presentó la defensa de Ruano, teniendo en cuenta que no perece a la extinta guerrilla de las Farc.

Lea también: ¿Presidenta de la JEP cumplirá cita para explicar caso Santrich?

Según el decreto del Ministerio de Justicia, el presunto narcotraficante deberá cumplir su condena en Estados Unidos y retornar a Colombia para cumplir con eventuales condenas que se dicten en el país.