Córdoba: No son suficientes recursos del presupuesto para la Contraloría

Los recursos por 271 billones de pesos que asignaron a la Contraloría en el presupuesto general de la nación para el 2020 Y que presentó el Ministro de Hacienda, nos es suficiente para cumplir con la labor que tiene la Entidad.

La afirmación la hizo el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, al manifestar que pese a que son mayores los recursos para el próximo año, el ente de control necesita mucho más, por lo tecnológico para poder trabajar de mejor manera, en línea y en tiempo real la recuperación del recurso público.

“Pese a que tenemos un presupuesto mayor porque hoy es de 259 billones de pesos para el 2019, se presenta para el 2020 un presupuesto de 271 billones de pesos, lo cual estamos verificando dentro de ese presupuesto cuáles serían las inversiones, para que rubros y poder implementar desde el primer día el seguimiento a dichas inversiones.

Lea También: El Presupuesto de la Nación para 2020 será de $271,7 billones

Córdoba señaló, que hoy se tiene el 0,22% de los recursos del Presupuesto y estarían pidiendo en el proyecto de Acto Legislativo que reforma el control fiscal el 0.28% más, que es lo tienen estructurado dentro de las necesidades logísticas, tecnológicas y de capital humano que tiene la entidad, para poder hacer una vigilancia y control del 85 al 90% del Presupuesto General de la Nación, en línea y en tiempo real”.

Córdoba recordó que desde hace un año había dicho que lo más importante del nuevo modelo de control fiscal es establecer además que “hoy no tenemos un solo médico para vigilar la salud, además necesitamos más ingenieros Civiles, no tenemos ingenieros ambientales y necesitamos, grafólogos, hay mucha necesidad además de capital humano y en ese sentido necesitamos mayores recursos tecnológicos para ver lo que el ojo humano antes no veía”.