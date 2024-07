Delegación del Gobierno deja el futuro del proceso de paz en manos del ELN

Bogotá

Luego de que el Comando Central del ELN pusiera en duda la continuidad de los diálogos de paz, el equipo negociador del Gobierno dice que con perseverancia e inmensa paciencia ha solicitaxo a la delegación de esa guerrilla una reunión para resolver los problemas del proceso de paz, pero las respuestas que han recibido han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García.

Gobierno desmiente al ELN

En su comunicado dice que no es cierto que el acuerdo 28 del proceso no haya sido firmado por la totalidad de la delegación del Gobierno.

Que si existe una resolución presidencia en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde.

Pero el equipo negociador del Gobierno más allá de reclamos de supuestos incumplimientos dice que lo cierto es que luego de dos años de conversaciones, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz, o si concibe el proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar.

También dice que el ELN no ha fijado una posición clara para iniciar el camino de las transformaciones sociales.

Aunque no cierran de plano el camino del diálogo, la delegación del Gobierno Nacional dice que llegó el momento para que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si quieren o no llegar a la paz; si desea o no descongelar la mesa de conversaciones y si están dispuestos o no a renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

La delegación del Gobierno insiste en que ha sido consecuente con la búsqueda de los acuerdos y su debida implementación, pero que esto es un camino de dos y deja el futuro del proceso de paz en las manos del ELN.