Consejo de Estado: Santrich podrá posesionarse si no hay otra demanda

El magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Carlos Alberto Zambrano, explicó la decisión que se tomó frente a la investidura de Jesús Santrich. Explicó que se ratificó que es congresista electo y que si soluciona su situación, podría posesionarse.

“Él podría tomar posesión, por supuesto. A menos, que haya alguna otra demanda posterior que lleve a que definitivamente pierda la posibilidad de posesionarse, pero en este preciso momento él podría perfectamente acudir al Congreso a tomar posesión de su cargo como representante a la Cámara”, señaló el magistrado.

Lea también: Consejo de Estado negó muerte política de Jesús Santrich.

Sin embargo, hubo dos consejeros que se apartaron de la decisión de mantener su investidura, los magistrados Jaime Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque, por considerar que la privación de la libertad de Santrich es resultado de sus acciones y no un motivo de fuerza mayor.

“(...) Con el argumento de que el señor Hernández Solarte propició con su conducta la privación de la libertad de la que fue sujeto pasivo en el momento para el cual debía haber tomado posesión de su cargo como Congresista, y que al haber él propiciado con su conducta esa privación de la libertad, la misma no constituye una fuerza mayor”, explicó.

Sin embargo, la mayoría consideró que sí se constituía en un hecho de fuerza mayor, por su imposibilidad de tomar posesión.

“Sea legal o no sea legal la privación de la libertad a la que él estaba sometido en ese momento, y sigue estando sometido en este momento, lo cierto es que está amparado por la presunción de su inocencia de manera tal que desde que no se demuestre lo contrario debemos asumir que él no ha cometido ningún delito, por una parte, y por otra parte ello nos lleva a mirar que él no estaba en la posibilidad de decidir que voy a salir a la calle, voy a ir al Congreso a tomar posesión”, dijo Zambrano.

El consejero, explicó que con esto no se establece si tiene fuero, pues es una discusión que debe darse en otro proceso.