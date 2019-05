Periodista del NYT abandonó Colombia por trino de Cabal

El mismo periodista Nicholas Casey, le confirmó a Caracol Radio a través de una conversación por WhatsApp, que salió de Colombia.

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en los últimos 24 horas.

Casey sostiene que ante la gravedad de las acusaciones a raíz de su artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times sobre el presunto regreso de los falsos positivos, teme por su seguridad.

“Este tipo de acusación es falso, y grave dado la falta de seguridad que Cabal ya sabe que encontramos en este país como periodistas”.

Además el periodista anexó la respuesta ante estos hechos del diario para el que trabaja.

“The New York Times no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre las Farc, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente informamos lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente los mismos oficiales colombianos”.

Todo un protocolo de seguridad ha sido activado desde el propio The New York Times para brindarle seguridad a Nicholas Casey.