Ocupantes de predios en La Asomadera realizaron quemas y bloquearon el puente por 8 horas

Medellín, Antioquia

Es una situación crítica la que se vive en la parte baja del puente La Asomadera, ya que producto de los operativos de desalojo que funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial han venido realizando en el sector Candamo del barrio Loreto de Medellín, los ocupantes de dichos predios resolvieron tomar vías de hecho al cerrar el puente La Asomadera a través de barricadas y quema de llantas y basuras, impidiendo la movilidad por el lugar por más de 8 horas, durante las cuales se enfrentaron a la fuerza pública que buscaba restablecer el orden.

Represalia de días anteriores

Es pertinente recordar que, en el último operativo de desalojo, realizado el día lunes, hubo confrontación de algunos integrantes de la comunidad con miembros del UNDMO. En la tarde del martes se repitió dicho escenario dejando un saldo de un funcionario de la Alcaldía de Medellín herido por el lanzamiento de una roca por parte de encapuchados responsables de los bloqueos.

Uno de los habitantes del sector, quien solicitó que su identidad fuera reservada y su tono de voz alterado, relató la sucesión de eventos que generaron el bloqueo del puente La Asomadera y el enfrentamiento, nuevamente, con la fuerza pública.

“Hubo represalias de parte de la comunidad de Candamo por los desalojos del día de ayer, incendiaron o pusieron barricadas de llantas a los dos extremos del puente. La policía pues llegó a quitar esas cosas y ahí estuvieron pues toda la tarde en el tiro y afloje”.

La persona agregó que las barricadas fueron levantadas cerca de las dos de la tarde y el grupo UNDMO de la policía logró restablecer la movilidad a las 10 de la noche, 8 horas después.

Antecedentes

Esta situación no sería algo nuevo: desde los primeros meses de este año se reportó la invasión del sector Candamo, el cual está ubicado bajo cables de alta tensión de EPM y sobre una quebrada subterránea, además de ser propiedad de la Alcaldía de Medellín. Por ello, desde la secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, en compañía de la policía y la personería, se han realizado múltiples operativos para frenar las construcciones, los cuales han encontrado la hostilidad de los habitantes de las invasiones.

Los hogares de los menos favorecidos

El habitante del sector agregó que la razón de dichas hostilidades sería la defensa de los hogares que personas de pocos recursos encontraron en el lugar.

“La gente que sufre es la más pobre, la que hace el esfuerzo por comprar alguna casa. Lo que no saben es de pronto puede ser ilegal o que no es seguro la compra. Con una compra-venta no hay que decir que la propiedad sea de la gente. Por eso puede pasar lo que sucedió y la gente toma la represalia. Y pues no sé en cabeza de quiénes la revuelta esa de hoy”.

Finalmente, se espera que en los próximos días la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín informe a la ciudadanía sobre los procedimientos que se vienen realizando en el sector Candamo, los cuales han sido sinónimo de violencia entre algunos de los habitantes y los agentes de la ley.