Declaran improcedente la tutela de Ernesto Macías /

La Sala Disciplinaria Seccional Bogotá decidió declarar improcedente la tutela del presidente del Congreso, Ernesto Macías, en la que cuestionaba la decisión de la Cámara de Representantes de votar las objeciones presidenciales en contra de la ley estatutaria de la JEP.

La tutela, no sería el mecanismo idóneo para estudiar este tema y así lo había advertido de justicia, primero, porque solo se debe usar cuando no hay más mecanismos de defensa judicial y segundo, porque no procede contra actos generales, impersonales y abstractos. Es decir, él no sería la persona directamente afectado.

Macías puso la tutela porque considera que la Cámara de Representantes no podía votar las seis objeciones antes de que lo hiciera el Senado, por ser la Cámara de origen. Esta decisión, sin embargo, es en primera instancia.

Por lo pronto, en la Corte Constitucional será el magistrado Antonio José Lizarazo el que haga la ponencia sobre ellas.