Diputados y concejales no están inhabilitados para elecciones regionales

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública elevó una consulta al Consejo de Estado porque varios concejales y diputados estaban preocupados por una posible incompatibilidad para poder postularse a las elecciones de octubre de este año .Esto por el cambio de Código Disciplinario que ahora es la Ley 1952 de 2019.

En su artículo 43 el nuevo Código dice que se generan incompatibilidades para gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para ocupar cargos públicos cuando hayan hecho participado en ciertas actividades administrativas desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio.

Esos doce meses después del retiro del cargo, no se incluían en el anterior Código, pues decía “desde el momento de su elección hasta cuando esté legalmente terminado el periodo” y por ello surgieron las dudas, pero dice la Sala de Consulta de Consejo de Estado que las incompatibilidades señaladas no son por el desempeño de otro cargo público.

La incompatibilidad, por el contrario, tiene que ver con intervenir “en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente”.

Dice el Consejo, “que no hay impedimiento de que el servidor público que actualmente esté desempeñando uno o tales cargos, se pueda inscribir a las elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019, pues si sale elegido y se produce vencimiento o ya se encuentra retirado los 12 meses de extensión de las mencionadas incompatibilidades no aplican porque se refieren a intervenir en asuntos de interés de la entidad territorial correspondiente o actuar como apoderado ante autoridades públicas, no a ejercer otro cargo”.

Explica el Consejo que a diferencia de las inhabilidades que son situaciones anteriores a la elección o nombramiento, “las incompatibilidades son posteriores en el tiempo y suponen que el elegido o nombrado tiene calidades previas pero incurre en unas causales específicas de prohibición que pueden generar la imposición de una sanción”.