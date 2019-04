Piden renuncia del MinAmbiente por apoyar exploración minera en páramos

Durante un debate de control político en donde se tocó el tema de la deforestación en el país, varios integrantes del Partido Liberal le pidieron la renuncia al Ministro de Medio Ambiente Ricardo Lozano, por considerar que sus políticas en esa cartera no son claras y está beneficiando a multinacionales en varios aspectos.

El representante Harry González, indicó que no todos los problemas del país se pueden arreglar con cárcel y que el tema de la deforestación debe tener una política pública que no se ha definido en este gobierno. Por esa razón explicó por qué el ministro debe dejar la cartera.

“Ministro, usted debería renunciar porque usted está apoyando el glifosato, no apoya la prohibición de plásticos de un solo uso en el país y emitió concepto beneficiando a Asoplásticos, además de ello no quiere fijar una meta para luchar contra la deforestación. Ojalá ministro piense bien lo que está haciendo porque sus posturas no son claras”.

Lea también: Promotores del voto en blanco se quedan en el tarjetón y con financiación

A su turno el representante Julián Peinado indicó que el medio ambiente debe ser una prioridad para el ejecutivo y que eso no está ocurriendo. “No sabemos en qué anda usted, pero defendiendo nuestro medio ambiente no, en cambio sí lo vemos apoyando el uso del plástico, la explotación minera en los páramos, la deforestación, el fracking, por eso ministro lo mejor es que se vaya, que renuncie”.

La molestia con el ministro Lozano es que en el proyecto que prohibiría el plástico de un solo uso se presentó un concepto negativo de esa cartera y se consideró que había mayor interés en proteger los intereses de las empresas y no el medio ambiente.

Lea también: ¿Se deben prohibir las corridas de toros en el país?