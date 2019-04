¿Se deben prohibir las corridas de toros en el país?

Aunque el pasado 27 de marzo la Corte Constitucional dejó en firme la sentencia C-666 de 2010 que determinó que las corridas de toros y otros espectáculos con animales, hacen parte del arraigo cultural en Colombia por lo que no pueden calificarse como un acto de maltrato animal, en la Cámara de Representantes se buscará una vez más prohibir la fiesta brava.

El debate está abierto y todos los sectores involucrados tienen sus puntos de vista que serán expuestos durante la discusión del articulado que se hará en la Comisión Séptima de la Cámara en donde se hundió una proposición para archivar la iniciativa y se aprobó una que pedía iniciar con el estudio de los cinco artículos que tiene el proyecto de ley de autoría del representante Juan Carlos Losada.

Lo primero que se debe decir es que a la Comisión llegó un concepto del Ministerio del Trabajo que está firmado por el viceministro Andrés Felipe Uribe en el que se advierte que “desde sus posibles consecuencias en el mercado laboral, se recomienda tener en cuenta que lo dispuesto en el proyecto de ley puede presentar efectos negativos frente a esas actividades económicas y la capacidad de generar ingresos de quienes la ejercen”.

La representante Norma Hurtado, explicó que sencillamente este concepto del ministerio quiere decir que se deben tener en cuenta las consecuencias laborales que acarrearía la prohibición de los toros ya que no se está teniendo en cuenta qué pasará con quienes tienen remuneraciones económicas que son producto de esta actividad taurina.

“El concepto dice que a la fecha no existe la caracterización de las personas involucradas a través de la fiesta brava y al no existir el Ministerio del Trabajo no sabe definir en qué grupo poblacional los ubicará para la protección. Es un rango de protección del Ministerio del Trabajo porque quedarían en estado de vulnerabilidad si se acaban las corridas de toros”.

Según la legisladora “estas personas quedaríansinempleo y estas temporadas se hacen unavezalaño, este grupo laboral es pequeño pero es grave dejar a la gente sin trabajo”.

El proyecto, en uno de sus parágrafos, contempla que el Sena diseñará la realización de capacitaciones y formaciones para mitigar el impacto de la eliminación del ingreso económico pero no son claros cuáles serían los cambios que se ofrecerían a los taurinos a cambio de dejar su actividad.

El representante Fabián Díaz, ponente del proyecto, explicó que habría un periodo de transición de cuatro años para implementar la prohibición de la fiesta brava. "La idea es plantear las salidas a una posible situación laboral que generaría la prohibición de las corridas de toros en Colombia, los congresistas obviamente tienen sus temores pero ya es algo que está contemplado en el proyecto de ley donde se establece los mecanismos que se van a desarrollar para una conversión laboral que se tiene planeada", afirmó el Congresista.

Según Díaz, idea que no es apoyada por los taurinos, las corridas podrían adelantarse sin necesidad de matar al toro. “La idea es que como así los circos se han adaptado ha realizar espectáculos sin animales, vemos ejemplos maravillosos como el Circo del Sol y otras puestas en escena que se hacen a través del circo pues de igual forma se adapten estos espectáculos en Manizales, Cali y otros municipios que tiene esa tradición y la idea es que se adapten a un espectáculo que no esté intrínseco el maltrato al animal".

Pero además de todas estas consideraciones de congresistas que están a favor y en contra, del concepto del Ministerio de Trabajo y de distintos sectores que se verían afectados, los taurinos también dejarán plasmada su posición. La activista Diana Andrade, explicó que están haciendo una defensa a las libertades y al toro de lidia porque si desaparecen las corridas, estos animales irían directo al matadero.

“Los aficionados taurinos sentimos la tauromaquia como una identidad cultural porque no solo es en un ruedo. Hay música, vestuario, pintura y las ganaderías. Pedimos respeto porque hay intereses políticos. Somos tan ciudadanos como ustedes y tenemos derechos como todos así nos gusten los toros, es una tradición de muchos años y se debe respetar nuestra cultura”.

Andrade asegura que ha sido amenazada, insultada y agredida en redes sociales por ser taurina pero que pese a ello continuará haciendo su trabajo para conservar las tradiciones culturales del país.

“Siempre hemos dicho que al que no le guste que no vaya a las corridas y que si el espectáculo se acaba, pues que sea porque la gente dejó de ir. Cada vez más van los niños a las corridas y no es cierto que haya violencia, las tradiciones se deben respetar”.

Muy seguramente el proyecto será aprobado en primer debate este miércoles ya que en la Comisión Séptima no se cuenta con las mayorías para su hundimientos, pero en la plenaria de la Cámara sería archivado como casi siempre ha ocurrido ya que muchos legisladores respaldan la idea de que la fiesta brava es una tradición cultural.

Lo cierto es que mientras esta iniciativa avanza, en Cali y Manizales ya empezó la organización de las ferias que se harán en diciembre y enero respectivamente.