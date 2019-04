Presidente Duque sancionará la JEP si no se aprueban objeciones: Gobierno

En medio de la audiencia pública que se hizo en la Cámara sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el alto consejero para los derechos humanos Francisco Barbosa, hizo una férrea defensa a los peros que hizo el presidente Duque a esa iniciativa y explicó que no se está poniendo en peligro el acuerdo de paz como se ha dicho desde distintos sectores.

Además de ello el funcionario indicó que para el Gobierno es claro que se debe respetar la decisión soberana que tome el Congreso sin importar el sentido. “Lo que tenemos que hacer es recoger rápidamente todos los puntos de vistas, acercarnos en el país y respetando la decisión que tome el Congreso. El país debe saber que si se rechazan las objeciones a la JEP, el presidente Duque cumplirá la Constitución y sancionará el proyecto de ley estatutaria pero el debate se debe hacer”, dijo Barbosa.

Asimismo dijo que frente a estas objeciones se han creado mitos que no son ciertos ya que los reparos no dañan la integridad del acuerdo de paz. “Los congresistas son inviolables por las opiniones y votos que emitan en ejercicio de sus cargos. Hay sentencias sobre el tema y por eso no se debe usar ese argumento para evitar un debate en el Congreso. invitar a los legisladores a que no voten porque supuestamente estarían violando una norma es un error muy grave”.

Reiteró por qué el presidente Duque objetó los seis artículos y también manifestó que se le está mintiendo a los colombianos cuando se les dice que se pone en riesgo la justicia transicional.

“Quienes han dicho que la ley estatutaria de la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz están cometiendo un error, esta no es la columna vertebral. Además no se está objetando en su totalidad la iniciativa y para eso se creó el acto legislativo 01 del 2017 que contiene todo lo del acuerdo”.

En la audiencia se han escuchado a víctimas, sectores políticos, Fiscal General, presidenta de la JEP y a la academia para que haya insumos suficientes para la elaboración del informe que se hará en la Cámara sobre este tema.