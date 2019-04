¿No sabe cómo rendir su plata? Con este método ahorraría el 35%

Kakebo es el método japonés que invita a las personas a organizar mejor sus ingresos.

La técnica consiste en crear una conciencia que le permita hacer un balance entre sus egresos e ingresos, priorizando los gastos entre los vitales y los de ocio o entretenimienno.

Para conseguir esto, no se necesita más que una libreta y anotar en ella cada gasto diario, semanal, o simplemente detallarlos por categorías. ¡Ánimo! Pues sólo se necesita entusiasmo, constancia, y muchas ganas.

Una vez esté escrito cada egreso delicadamente, el siguiente paso tiene que ver con clasificar los gastos entre: transporte, alimentación, arriendo, pensiones, servicios, ocio, y demás.

Con lo anterior aprenderá a eliminar 'gusticos' que no podrá satisfacer o que simplemente no va a alcanzar a cubrir. Mejor dicho, ¡A eliminar lo que no es elemental!

De aplicar cada consejo anterior, con seguridad pensará en sus inversiones excesivas, y tendrá una economía más efectiva.

De acuerdo con Fumiko Chiba, la autora de Kakeibo, el propósito de anotarlo todo y clasificar las necesidades en categoría, le permite reflexionar sobre cuatro preguntas clave: