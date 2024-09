Acerías Paz del Río cedió más de 3 mil hectáreas para que la ANM entregara títulos mineros

Paipa

En Paipa, la Agencia Nacional de Minería entregó 20 títulos mineros a 28 mineros tradicionales del departamento de Boyacá, gracias a que Acerías Paz del Río tramitó la devolución de 23 áreas, correspondientes a 3.013 hectáreas, con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos y garantizar un impacto ambiental controlado. Los mineros fueron los más felices de lograr el objetivo de contar con su propio título.

Caracol Radio acompañó este acto y el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, resaltó ese trabajo de PazdelRío por la cesión de estos títulos para legalizar las 23 unidades de producción minera: “van a ser legales a partir de la fecha y esto implica un impacto positivo para 480 mineros vinculados a esas unidades. Son más o menos 2 mil personas que indirectamente se van a beneficiar de esta formalización. Obviamente tienen que proceder a tener un plan de trabajo y horas diferenciados, una licencia ambiental diferencial. Muchas gracias a Acarías Paz del Río que había iniciado este proceso en el 2021 y nosotros llegamos a hacerlo realidad en este 2024″.

A propósito, le preguntamos al presidente de la ANM qué tienen que hacer los mineros que quieren obtener su título legalmente y explicó que solo deben hablar directamente con la entidad, porque no necesitan intermediarios, no necesitan pagarle a nadie, “los funcionarios les mostrarán las diferentes formas de formalización, miramos cuál es el más adecuado, cuál es el que les aplica a ellos y de nuestra mano van avanzando en la formalización”.

El papel de PazdelRío

Y ese agradecimiento que dio el presidente Álvaro Pardo por la cesión que hizo Acerías Paz del Río, también lo hizo por el acompañamiento que le dio a los mineros para que lograran la titulación. Así lo confirmó en Caracol Radio, el presidente Ejecutivo de la compañía, Fabio Galán: “estamos muy contentos de firmar estas minutas para los contratos de titulación minera, de pequeños mineros formalizados en carbón metalúrgico. Nosotros iniciamos este viaje hace 8 años, formando y haciendo ver a la realidad nacional, que es importante traer a la cadena de abastecimiento un carbón formalizado, que cumpla con normatividad, que sea seguro, que sea una minería bien hecha”.

En ese camino, se enfocaron en:

→ Proceso formativo : en capacidad económica, para hacerles entender que deben tener una estructura financiera sólida.

→ Procesos técnicos y de seguridad minera: para que ellos y sus equipos de trabajo sean confiables y no hayan pérdidas en vidas humanas en las operaciones

→ Valor social: el que genera un encadenamiento productivo de empleos.

Agregó Fabio Galán que estos 28 mineros titulares producen 180 mil toneladas de carbón al año, que ahora entregarán con el cumplimiento de requisitos legales, pagando regalías, compensaciones ambientales, con una ruta organizada y clara, que les permite ser empresarios.

Estos títulos mineros ya legales en Boyacá significan un valor agregado importante, para generar la oferta de carbón metalúrgico, que se volverá coque o carbón crudo para exportar, “donde Colombia mantendrá ese lugar de exportador de coque a nivel mundial, que hoy en día le genera un valor agregado, unas regalías y unos ingresos al patrimonio del Estado, pero principalmente al de las familias que viven y generan unos ingresos de una industria muy respetable como es la del departamento de Boyacá”, concluyó el presidente PazdelRío.

“Esperé 46 años por este título”

Don José Rubén Araque llevaba 46 años esperando este título: “yo pasé la solicitud el 10 de agosto de 1978, luego la hice en 1997, 2001, 2013 y hasta ahora me resultó este tan anhelado proyecto que tenía en mente. Me siento satisfecho con Dios y con toda mi familia que me ha colaborado, 30 y pico de trabajadores que tengo, principalmente a la doctora Yuly, a Juan Montañez y a mi familia en general”.

Su título minero ahora legalizado, lo tiene en Socha Viejo, en el municipio de Socha y se llama mina El Cerezo 1A. “Nosotros compramos una finca, inclusive mi suegro nos colaboró, hicimos la mina, no fue muy fácil llegar a estas alturas, porque tuvimos muchos problemas con vecinos, con envidias, pero mi Dios me colaboró y me dio este regalo”, fueron las palabras de don José.

Doña Estrella, su esposa, dijo en Caracol Radio que fue un trabajo arduo para todos sus hijos, sus hermanos y toda la gente que les colabora. “Hasta ahora en conjunto, hemos logrado todo eso y hoy se nos dieron las cosas, después de tanto tiempo esperar ese título, se volvió una realidad”.

Entre lágrimas esta pareja de esposos agradeció el apoyo recibido del Grupo Beta y de Acerías Paz del Río, porque de no ser por su acompañamiento, ni hubiesen podido tener este título.