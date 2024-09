Alias “Larry Changa”, cabecilla del Tren de Aragua, seguirá preso en La Picota

JUSTICIA

La magistrada Diana Marina Vélez Vásquez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió un recurso de impugnación respecto de la privación de libertad de Larry Amaury Álvarez Núñez mejor conocido como “Larry Changa”, cofundador de la banda transnacional Tren de Aragua.

Pese a que Larry Changa fue capturado el pasado 1 de julio de 2024, el abogado defensor alegaba que su cliente fue privado de la libertad en forma irregular porque supuestamente para el día del operativo no había orden de captura con fines de extradición solicitada por Chile y Venezuela.

No obstante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial comprobó que, las resoluciones correspondientes a las órdenes de captura con fines de extradición fueron expedidas por la propia fiscal Luz Adriana Camargo, con fechas del 4 y 8 de julio de 2024, respectivamente.

Por ello, la Autoridad Disciplinaria confirmó la decisión de primera instancia y negó el habeas corpus al que aspiraba la defensa de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”.

La captura de “Larry Changa”

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Dijín de la Policía Nacional entregó detalles de la investigación, el operativo y la captura de este peligroso delincuente.

Según la información, esta persona habría ingresado a territorio nacional de manera irregular desde finales del año 2021 y en enero del 2022 obtuvo de manera fraudulenta documentación colombiana bajo el nombre de Víctor Miguel Moreno Álvarez, nombre con el cual empezó adquirir bienes y a consolidar el accionar delictivo del Tren de Aragua en Colombia.

Una vez teniendo pleno conocimiento de la nueva identidad de alias “Larry Changa”, los investigadores lograron establecer que esta persona había comprado una propiedad avaluada en más de 700 millones de pesos, una camioneta de alta gama por más de 350 millones de pesos y que tenía varios registros de adquisición de materiales en depósitos de construcción en el sector.