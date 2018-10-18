Uribe: “Millonarios está en mi corazón. Me gustaría volver algún día”

Fernando Uribe, delantero colombiano del Flamengo de Brasil, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El atacante pereirano se refirió a su presente en el fútbol 'Carioca', los atacantes de la Selección Colombia y su deseo de volver en un futuro a Millonarios.

"Tuve un acercamiento con Millonarios el año pasado, pero al final no se pudo concretar porque tenía contrato vigente con Toluca y ellos no querían que yo saliera", explicó el jugador de 30 años, quien aseguró que el cuadro azul ha sido el equipo más interesado en repatriarlo.

Uribe agregó al respecto: "Millonarios tiene un espacio especial en mi corazón. En algún momento, si están las puertas abiertas, me gustaría volver a vestir su camiseta. Se lo dije a Enrique (Camacho) cuando salí, Millonarios será siempre la primera opción para volver".

Por otro lado, Uribe destacó lo hecho por Juan Camilo 'Cucho' Hernández con la Selección Colombia, jugador del que dio buenas referencias y, que, al igual que él, es nacido en Pereira.

Mientras que de su presente en Flamengo aseguró ir tomando cada vez más confianza, esto en gran parte gracias a la llegada de Dorival Júnior, quien asumió la dirección técnica del equipo a finales de septiembre y lo regresó a su posición original en el campo de juego. Uribe viene de marcar un doblete en el más reciente clásico ante el Fluminense.