Filtran la resurrección de 3 superhéroes que estarán en Avengers 4( Twitter/ @Marvel Entertainment ‏ )

Avengers 4 es una de las películas más esperadas por los amantes de los superhéroes en el mundo, debido a que millones de fans aguardan con ansias la continuación de Avengers: Infinity War, donde la mitad del universo fue destruido por Thanos y las gemas del infinito, además de que muchos héroes perecieron en batalla; sin embargo, una nueva filtración revelaría milagrosas resurrecciones.

El hallazgo se dio por redes sociales y lo hizo por equivocación Marvel, esto revelaría que 3 importantes superhéroes revivirían para la batalla final contra Thanos.

Todos los fans conocen el resultado de Infinity War, donde héroes como Pantera Negra, Doctor Strange, Spiderman, Bruja Escarlata, Visión, y más fallecieron tras el chasquido de Thanos, sin embargo, no se sabe con exactitud quienes serán los que revivirán, el reciente descuido de Marvel confirma 3 nombres.

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Se trata de Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Tom Holland (Spider-Man) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). Sus nombres fueron confirmados en la lista oficial que plataformas como IMDB han recibido.

La publicación fue eliminada de inmediato pero miles de internautas lograron tener los nombres de aquellos superhéroes que estarán en esta entrega de Avengers 4.

Finalmente, los actores simplemente fueron mencionados confirmando su presencia en la película, además, se desconoce como lograron sobrevivir a la muerte estos personajes.