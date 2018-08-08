Policía pidió captura internacional de 5 extranjeros afines con la Madame

Colombia

ACTUALIZACIÓN NOTICIA: (08/05/2026)

Con ocasión de la respuesta al derecho de petición radicado GS-2021-091396-DIJIN, de fecha 19 de julio de 2021, allegada a este medio de comunicación, emitida por la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y dirigida al señor Tomás Hoyos Duque, relacionada con el estado actual del caso del ciudadano argentino Marcos Gabriel Franco, este medio procede a actualizar la noticia. En dicha respuesta, la Policía manifestó que:

“...

iv) Así las cosas, al consultar el sistema de información de INTERPOL (INSYST) se estableció que a la fecha el ciudadano Argentino MARCOS GABRIEL FRANCO identificado con documento xxxxx, NO presenta requerimientos o solicitudes vigentes ante la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL.

Finalmente, le indico que la presente comunicación oficial no constituye una certificación judicial, se trata de la respuesta oportuna y de fondo al ejercicio del pleno derecho de petición."

La Policía colombiana pidió de esta manera la captura internacional de los cinco extranjeros implicados en con la red de prostitución en Cartagena y que era liderada al parecer por alias ‘La Madame’.

undefined

Los extranjeros que son ubicados por autoridades de 192 países que hacen para de la Interpol son dos de Estados Unidos, un argentino, un israelí y un alemán.

Vea también: Clientes de “La Madame” ya tienen orden de captura

undefined

Como Michael Edwar Fanale; Griffin Wayne Terrance, fueron identificados los dos ciudadanos norteamericanos implicados en este caso, Thomas Daniel Dominique, el ciudadano alemán, Moosh Ben Mush Assi el israelí y como Franco Marcos Gabriel el argentino.

undefined

De acuerdo con la investigación, los extranjeros habrían requerido los servicios sexuales con menores de edad que ofrecía Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘Madame’.