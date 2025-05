Rocky Balboa es nombrado campeón honorífico de boxeo por el Consejo Mundial

Más de 40 años después del lanzamiento de su primera película, Rocky Balboa, el personaje estelar en la carrera cinematográfica del Sylvester Stallone, recibió el título honorífico por la Organización Mundial de Boxeo. El actor de 72 años fue el encargado de recibir el cinturón de manos de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo.

Y es que como lo ha llamado el mismo Sulaimán, en diálogo con el diario 'Clarín' de Argentina, Rocky es el segundo embajador más importante del boxeo en el mundo, después de la leyenda Muhammad Ali.

"Nosotros consideramos a Stallone como el máximo embajador de la historia el boxeo, sólo detrás de Muhammad Ali. Su influencia positiva hacia el mundo del boxeo fue invaluable. Desde Rocky I hacia Creed le ha dado una dimensión al boxeo muy diferente a todo", explicó al medio el mexicano.

Las siete películas de Rocky Balboa y un récord de 58 victorias, 51 por nocaut, 23 derrotas y un empate, han hecho de Balboa un personaje no tan ficticio. A través del cine ha inspirado infinidad de deportistas en el mundo, ha llevado el boxeo a todos los rincones del planeta y terminó de consolidar canciones como Gonna Fly Now (Deetta Little y Nelson Pigford) y Eye of the tiger (Survivor).

Rocky Balboa suma ahora al Oscar a mejor película, alcanzado en 1977, un título real del Consejo Mundial de Boxeo.