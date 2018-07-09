Pastor asesina pareja y su hijo de 4 años de acampada en Georgia

Un matrimonio georgiano-estadounidense y su hijo de 4 años aparecieron asesinados en el municipio de Dusheti de Georgia, a 50 kilómetros al norte de Tiflis, informó hoy el Ministerio del Interior de la república caucasiana.

La Policía ya detuvo al autor confeso del crimen, un pastor de la zona.

Según el alcalde de la localidad donde ocurrió el múltiple asesinato, Zurab Sejniashvili, las víctimas, con doble nacionalidad estadounidense y georgiana, acampaban en las montañas de Dusheti y tuvieron un conflicto con el pastor que había sacado a pasear su rebaño.

Tras un rifirrafe verbal, el pastor, de 19 años, disparó con escopeta de caza contra el padre de la familia, identificado como Ryan Smith, causando su muerte.

Su mujer, Lora, apareció muerta en unas cataratas y los investigadores trabajan ahora para determinar si fue empujada allí por el autor del crimen, que también acabó con la vida del pequeño, al descerrajó un tiro "porque gritaba".

El asesino confeso de la familia estadounidense enfrenta ahora cargos por asesinato múltiple, que el código penal georgiano castiga con cadena perpetua.

El año pasado, Georgia, un país de 3,7 millones de habitantes, recibió 7,5 millones de visitas turísticas, según las estadísticas oficiales.