Atentan contra funeraria en Florencia Caquetá con artefacto explosivo

Al momento se conoce por parte de las autoridades de emergencia que el hecho deja seis personas heridas, que se encontraban en el interior de la funeraria Jardines de Paz al momento de la explosión.

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Los organismos dieron a conocer a Caracol Radio el nombre de alguno de los heridos, anyi maria castillo, senu lopez gordillo y leyne Fernanda Olaya, al momento se desconoce la identidad de las otras tres personas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

Cerca de la funeraria funciona una sede de la fiscalía de Florencia y el hospital de las Malvinas.