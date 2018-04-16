Las condiciones de un novio para llevar a su pareja a ver 'Infinity War'

‘Avengers: Infinity War’ está rompiendo récords en las reservas de entradas a varias semanas de su gran estreno. Ante esto, las redes sociales se han inundado de curiosidades como las condiciones que un novio le puso a su pareja para llevarla al esperado estreno.

A continuación la traducción:

-Te comprare lo que quieras antes que empiece la función; dulces, palomitas , bebidas, hasta perro caliente , pero no puedes pedirme nada durante la película.

, bebidas, hasta , pero no puedes pedirme nada durante la película. -No se habla durante la película, no me puedes distraer; si tienes preguntas las escribes y te las contestó a la salida-

no me puedes distraer; si tienes preguntas las escribes y te las contestó a la salida- -No puedes cogerme las manos , no quiero perderme nada de lo que llevo esperando 10 años; no me toques hasta las escenas post-créditos-

, no quiero perderme nada de lo que llevo esperando 10 años; no me toques hasta las -Si uno de los actores principales muere , lloramos juntos; si no lo haces te devuelves a casa, tienes que estar involucrada en la película -.

, lloramos juntos; si no lo haces te devuelves a casa, tienes que estar -. -Si decides no ir, me avisas con anticipación; para reemplazarte por alguien adecuado. Si me cancelas a último minuto, tendré que ver solo la película; tendrás noticias de mi abogado -.

-. -Si un tipo loco interrumpe la película y pretende arruinarla disparando a la gente, quiero que te acerques y lo calmes; al terminar la película llamas a la policía, no quiero que la conmoción me arruine el estreno-.

¿Cree que las cumpla todas? No se pierda aquí el tráiler en Caracol Radio