Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 07:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mundo geek

Las condiciones de un novio para llevar a su pareja a ver 'Infinity War'

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para compartir algunas curiosidades relacionadas con la esperada cinta.

(@MarvelStudios / twitter)

Añadir Caracol Radio en Google

‘Avengers: Infinity War’ está rompiendo récords en las reservas de entradas a varias semanas de su gran estreno. Ante esto, las redes sociales se han inundado de curiosidades como las condiciones que un novio le puso a su pareja para llevarla al esperado estreno. 

A continuación la traducción:

  • -Te comprare lo que quieras antes que empiece la función; dulces, palomitas, bebidas, hasta perro caliente, pero no puedes pedirme nada durante la película.
  • -No se habla durante la película, no me puedes distraer; si tienes preguntas las escribes y te las contestó a la salida-
  • -No puedes cogerme las manos, no quiero perderme nada de lo que llevo esperando 10 años; no me toques hasta las escenas post-créditos-
  • -Si uno de los actores principales muere, lloramos juntos; si no lo haces te devuelves a casa, tienes que estar involucrada en la película-.
  • -Si decides no ir, me avisas con anticipación; para reemplazarte por alguien adecuado. Si me cancelas a último minuto, tendré que ver solo la película; tendrás noticias de mi abogado-. 
  • -Si un tipo loco interrumpe la película y pretende arruinarla disparando a la gente, quiero que te acerques y lo calmes; al terminar la película llamas a la policía, no quiero que la conmoción me arruine el estreno-.

¿Cree que las cumpla todas? No se pierda aquí el tráiler en Caracol Radio 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir