James y Muriel definirán uno de los clasificados a la semifinal

Múnich

El Bayern, que se coronó campeón el pasado sábado de la Bundesliga, espera unir este miércoles a ese logro el de su pase a una nueva semifinal de la 'Champions', lo que tiene muy favorable tras el 1-2 de la ida en Sevilla.

El conjunto bávaro ve cerca la clasificación para su sexta semifinal en siete temporadas, pero no se confía, pese a que llega a la cita en un gran estado de forma, como se demuestra al sumar un nuevo título de campeón alemán, el vigésimo noveno de su historia -28 en la Bundesliga.

En cuanto al parte médico, la novedad positiva para los bávaros ha sido el regreso a los entrenamientos del lateral izquierdo David Alaba, que había tenido problemas en la espalda y fue baja tanto en la ida como en el duelo contra el Augsburgo.

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, que tuvo que ser sustituido en el duelo de ida por problemas de rodilla, partido en el que fue sustituido por James Rodríguez quien sería titular mañana.

Sin embargo, Heynckes ha dado entender que, a diferencia de lo ocurrido en el partido de ida, Arjen Robben podría jugar desde el comienzo lo que implica que, si se asume que Müller suele ser considerado como inamovible, el colombiano tendría que disputarse un puesto con Thiago Alcántara y Franck Ribery.

En vista de la ventaja que implica el resultado de la ida tampoco se puede descartar que Heynckes de descanso a alguno de los jugadores que suelen ser titulares como Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Franck Ribery o Robert Lewandowski.

Para ello, se pone como ejemplo el 1-2 logrado en los octavos de final de este torneo en el estadio Old Trafford ante el también poderoso Manchester United.

Hace una semana el Sevilla superó durante la primera parte al Bayern, se adelantó en el marcador y lamentó que los dos goles visitantes llegaran en rechazos de jugadores locales, los casos de Jesús Navas y Sergio Escudero.

El entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, desplazó este viernes a Múnich a 23 jugadores, todos los disponibles con la única baja del central danés Simon Kjaer, que se lesionó el sábado en la derrota ante el Celta (4-0).

Tampoco viajaron el lateral mexicano Miguel Layún y el centrocampista brasileño Paulo Ganso, quienes no están inscritos en la Liga de Campeones.

Estará ante el Bayern el organizador del equipo, el argentino Éver Banega, quien fue baja en la ida por sanción, y también sus compatriotas Gabriel Mercado y Joaquín Correa, recuperados de dolencias musculares.

Así, la alineación titular tendría dos variantes a la del partido de hace una semana en Sevilla, con la entrada de Banega en el lugar del también argentino Guido Pizarro y la de Mercado en el centro de la defensa en sustitución de Kjaer.

Con ellos, cerca de tres mil hinchas sevillistas estarán en el Allianz Arena con el propósito de hacerse notar y con el sueño de ver como el equipo se clasifica por primera vez para unas semifinales de la máxima competición continental.

- Alineaciones probables: Bayern Múnich: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba o Rofinha; James Rodríguez, Javi Martínez; Robben, Müller, Ribery; y Lewandowski.

Sevilla: David Soria; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Ben Yedder.

Árbitro: William Collum (Escocia).

Estadio: Allianz Arena de Múnich.