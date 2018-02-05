Por protestas se canceló evento de Iván Márquez en Florencia, Caquetá

Colombia

En el marco de la gira que adelanta el candidato al Senado por el partido Farc, Iván Márquez, se debió suspender su presentación en la ciudad de Florencia, Caquetá, luego de protestas y disturbios por la llegada el ex líder guerrillero.

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El polideportivo de Florencia estaba dispuesto para recibir a unas 300 personas, los equipos de audio y la tarima dispuestas con los pendones de la colectividad, cuando decenas de personas se lanzaron a las calles para protestar por la llegada de Márquez.

Lanzaron piedras hacia el escenario y quemaron los pendones de la Farc, además de gritar palabras soeces por los delitos cometidos por la guerrilla en el marco del conflicto armado en el país.

Algunos incluso llevaron la protesta a las redes sociales como @anasil33 que publicó, “disturbios contra Iván Márquez en Florencia. Que el repudio sea total, que no se sigan burlando de los colombianos”.

En redes sociales se difundieron fotografías quemando los elementos alusivos a Farc.

Luego de la intervención de la Policía Nacional y el susto que se llevaron los residentes en torno al polideportivo, el evento finalmente se canceló.