Dirigente indígena fue asesinado en Caquetá denuncia OPIA

Un líder indígena y un trabajador fueron asesinados en una zona rural del departamento de Caquetá, de acuerdo con la denuncia este sábado por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIA.

En un comunicado la Organización denunció que el cuerpo de Mario Jacanamaijoy "fue encontrado con signos de tortura hoy en la vereda caserío, Buenos Aires del municipio de Belén de los Andaquíes" en el departamento de Caquetá.

Señala la comunicación, "Como autoridad indígena de su organización Tandachiridu Inganokuna ejerció diferentes cargos a nivel departamental". Rechazamos "rotundamente" el "cruel asesinato" del dirigente, quien permanecía con paradero desconocido desde el pasado jueves.

De acuerdo con la información se identificó también como Dubier Prieto Coro a la otra persona fallecida.

El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, expresó su profundo dolor por estas dos muertes y afirmó que son materia de investigación.

Agregó, “Rechazamos rotundamente estos episodios de violencia que empañan la tranquilidad y la paz que estamos consolidando los caqueteños gracias a la firma entre el Gobierno y la Farc".