Hay 650 cuerpos por identificar en cementerio de Florencia: Medicina Legal

En el llamado Plan Cementerios que adelanta Medicina Legal por todo el país el turno cierra el año en Florencia, Caquetá.

Carlos Eduardo Valdés, director del instituto, aseguró que ya fueron exhumados 57 cuerpos que son sometidos a procedimientos de identificación para hacer entrega formal a familiares.

“Se espera que al realizar el cruce con las muestras del banco de perfiles genéticos, se termine la incertidumbre de familias que por años han esperado noticias de sus seres queridos”.

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Los cuerpos enterrados y sin nombre, serían según Valdés, víctimas de la violencia que terminaron en fosas comunes sin ninguna clase de análisis forense, son 650 sólo en el cementerio de Florencia.

“17 funcionarios de Medicina Legal, entre ellos, médicos, odontólogos, antropólogos, técnicos en rayos X y asistentes iniciaron la labor de análisis de los cuerpos e identificación de los cuerpos, para entregarlos a los familiares de personas reportadas como desaparecidas”.

Desde la Fiscalía invitan a personas que tengan familiares desaparecidos para que entreguen muestras de sangre y así ampliar la base de datos genética que permita identificar los cuerpos ubicados en el Plan Cementerios.